Más de 40 pasajeros de bus interprovincial quedaron atrapados en un zanjón tras fuertes lluvias en Arequipa

El agua estancada en el zanjón de la variante de Uchumayo alcanzó una altura de hasta 1.60 metros. Las autoridades locales pidieron a los conductores evitar transitar esta vía cuando observen que el agua está empozada.

Al menos 47 pasajeros – entre niños, jóvenes y adultos – fueron rescatados anoche después de que el bus donde viajaban quedara atrapado en el zanjón del intercambio vial de la variante de Uchumayo, tras las fuertes lluvias que inundaron esta vía de salida de la ciudad de Arequipa.

Una serie de fuertes lluvias se registraron entre la tarde y noche del lunes, 16 de enero, y dejaron viviendas inundadas y daños a la infraestructura vial.

El agua de las lluvias discurrió por las avenidas principales y quedó estancada en el carril de salida de Arequipa con destino a Tacna, cerca de la intersección con la vía de Evitamiento, en el distrito arequipeño de Cerro Colorado.

El zanjón tiene un pequeño drenaje que no fue suficiente para desfogar el agua, que alcanzó una altura de hasta un 1.60 metros; lo que ocasionó que el bus quedara atrapado en medio de las aguas.

Los pasajeros debieron subir hasta el segundo piso del bus para abrir la escotilla y permanecer en el techo a la espera de ser rescatados.

Los agentes policiales, apoyados por bomberos, utilizaron balsas para rescatar a los ocupantes del bus.

Las labores de rescate culminaron alrededor de las 2:30 a.m.

Más temprano, los bomberos rescataron a una familia que iba a bordo de una camioneta, que quedó atrapada en el agua acumulada en baipás del cruce de las avenidas Venezuela y Mariscal Castilla.

Drenajes quedan tapados por restos de basura y de desmonte

La subgerenta de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Arequipa, Luisa Macedo, dijo que parte del drenaje se encuentra tapado por restos de basura y de desmonte, causando que cada lluvia – sea moderada o intensa – haga que el zanjón se convierta en una “laguna”.

La funcionaria también señaló que hay conductores imprudentes que quieren transitar por la vía a pesar de que está inundada.