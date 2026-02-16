Leao Butrón sobre ovación de hinchas de Alianza a Hernán Barcos: "Es normal, es un ídolo"

Alianza Lima empató 0-0 ante Alianza Atlético en medio de su mal momento deportivo. El cuadro blanquiazul no pudo ganar en el estadio Mansiche de Trujillo, que en su mayoría eran hinchas blanquiazules, que al final del partido mostraron su descontento por el resultado.

“Yo también tengo que estar agradecido a Hernán. No solo por la parte deportiva, sino también por la parte personal: él me ayudó mucho en una emergencia que tuve con mis hijas en Argentina, fueron al partido contra Boca, una de ellas se puso mal y él me ayudó”, afirmó en diálogo con el programa Modo Fútbol.

Sin embargo, el exarquero aliancista dijo que los hinchas no deberían despotricar contra la institución. “Ahora, considero que siempre la institución debe estar por encima de todo. Un hincha no puede celebrar a cualquier jugador y despotricar contra la institución. Debe haber un equilibrio. Puedes apoyar al jugador que tú quieres, pero principalmente a tu institución”, agregó.

