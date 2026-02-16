Presidente de Talleres cuestionó a Pablo Guede por posición de Federico Girotti: "Me extrañó no verlo donde más rinde"

Alianza Lima está lejos de un buen momento futbolístico. La eliminación de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo de Paraguay causó un duro golpe en la interna del cuadro blanquiazul y, al mismo tiempo, una serie de críticas contra el entrenador Pablo Guede.



Guede está en la mira por los malos resultados tanto en la Libertadores como en la Liga1, ya que Alianza no pasó del empate ante Alianza Atlético en Trujillo. Además, se le cuestiona por no colocar a algunos jugadores en sus puestos idóneos, como es el caso de Federico Girotti.

En ese panorama, Guede fue cuestionamiento por Andres Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, quien indicó que Girotti, exjugador del club argentino, necesita jugar en el área.

"Me extrañó no ver a Girotti donde más rinde. Tiene que estar en el área. Por fuera (extremo) le cuesta mucho. Es goleador", señaló para TV Perú.

Fassi también lamentó la eliminación de Alianza. "Una lástima (eliminación de Alianza Lima) porque hizo esfuerzo para armar un gran equipo", concluyó.

Federico Girotti, molesto con Pablo Guede

Alianza Lima no encuentra la ruta del triunfo y este fin de semana empató 0-0 ante Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo, en donde los blanquiazules buscaban los tres puntos de juego para seguir con puntaje perfecto en el Torneo Apertura.

El juego de Alianza volvió a ser errático y los ánimos no eran de los mejores en la cancha. Y es que en la misma transmisión de L1 MAX, se señaló una molestia del argentino Federico Girotti con su entrenador, el cuestionado Pablo Guede.

“Muy molesto Girotti le responde con un gesto a Pablo Guede y Guede voltea a hablar con sus asistentes. Le da una indicación como que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, contó la periodista Ana Lucía Rodríguez.