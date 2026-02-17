Carlos Urviola: "Si el Congreso insiste en el tema de la censura, en la práctica, ese es un golpe de Estado"

Carlos Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), en diálogo con RPP, se pronunció en torno a las 7 mociones de censura contra el presidente José Jerí, que serán abordadas en el pleno extraordinario programado para hoy a las 10 am.

En ese sentido, el abogado constitucionalista consideró "que la censura para el presidente en ejercicio no es procedente, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de separación de poderes". Es decir, no se podría censurar a Jerí Oré porque se encuentra ejerciendo funciones de jefe de Estado, "a plenitud con todos los poderes".

"El ejercicio de la Presidencia de la República, en esta oportunidad, por parte del señor Jerí, es una presidencia de la República a plenitud con todos los poderes. De tal manera que, en este caso, no procede la censura, que es una figura que está prevista para censurar o aplicar, en cierta forma, una sanción a la Junta Directiva y a todos sus miembros", indicó.

"Es el Congreso, que debe actuar de manera consecuente con la Constitución, la ley y su reglamento. El fin no justifica los medios. Si en este caso se tiene que aplicar la vacancia, que se aplique la vacancia. Pero no se puede forzar una figura de la censura para aplicarla a quien no está ejerciendo la función de congresista", enfatizó.

En ese sentido, Urviola Hani señaló que si el Parlamento insiste con aplicar la censura, en la práctica, estaría cometiendo "un golpe de Estado".

"Mire, voy a ser bien claro en esta situación. Si el Congreso insiste en el tema de la censura, en la práctica ese es un golpe de Estado", señaló.

"El Congreso no puede censurar al presidente de la República, porque la censura podría llegar al extremo de sacar del cargo, de censurar con 34 votos al presidente de la República. Es una situación que no está prevista en la Constitución y que se está forzando [...] El Congreso tiene que hacer respetar el ordenamiento jurídico y el Congreso estaría saliendo del ordenamiento jurídico", destacó.

"Si la conducta del presidente Jerí es cuestionable y amerita una sanción, el camino lo tiene establecido el Congreso"

Por otro lado, el constitucionalista consideró que sí existen indicios de posibles delitos que habría cometido Jerí Oré, y que ello debería ser investigado tal como el ordenamiento jurídico establece.

"Yo creo que sí [existen indicios], y eso amerita una investigación y se debe llevar a cabo investigación preliminar, que contempla nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido debidamente establecida por la jurisprudencia del TC, con las prerrogativas, obviamente, que amerita el cargo por su dignidad como presidente de la República. Y establecido esto, más tarde, cuando termine su mandato, se podrán iniciar todos los procesos y hasta, incluso, llegar a una acusación", explicó.

"Hay que tener en cuenta que nosotros hemos tenido hasta cinco presidentes sujetos a esta situación, cuatro que están purgando algunos ya pena con sentencia, otros que están en proceso con sentencias en primera instancia, y sus investigaciones y procesos han sido iniciados e incluso concluidos mucho después de haber terminado su mandato. De tal manera que la justicia llega en estos casos porque es necesario que, quien ejerce este cargo, lo haga con dignidad y libre de toda situación que pueda significar corrupción, que lamentablemente pareciera que en nuestro país está haciendo una costumbre", agregó.

En ese sentido, indicó que el "camino" que debería seguir el Congreso es la vacancia.

"Yo he tenido la oportunidad de emitir un informe por escrito en cinco páginas, el 26 de enero, a solicitud del presidente del Congreso, como lo han hecho también, tengo entendido, cerca de diez constitucionalistas, ocho de los cuales han opinado, casi de manera concurrente, en el sentido de que la censura para el presidente en ejercicio no es procedente, por cuanto nuestro ordenamiento jurídico se basa en el principio de separación de poderes", puntualizó.