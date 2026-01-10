Números listos: Alianza Lima presentó los dorsales que utilizarán sus jugadores en la temporada 2026

Dorsales listas. Alianza Lima anunció los números que usarán los jugadores durante la temporada 2026.
A través de una publicación realizada en sus redes sociales, el cuadro de La Victoria informó sobre las dorsales de los futbolistas para el presente año.
La gran sorpresa para esta temporada es que Paolo Guerrero seguirá usando el número 34. El '9', que fue empleado por Hernán Barcos en las últimas temporadas, lo empleará Luis Ramos, mientras que el refuerzo, Federico Girotti, tendrá el número 99.
Sobre los otros refuerzos, Mateo Antoni vestirá el número 3, Luis Advíncula el número 17 y Jairo Vélez el número 21.
Los números que utilizarán los jugadores en la temporada 2026
#1 Alejandro Duarte
#3 Mateo Antoni
#4 Gianfranco Chávez
#5 Carlos Zambrano
#6 Carlos Garcés
#7 Fernando Gaibor
# Eryc Castillo
#9 Luis Ramos
#10 Sergio Peña
#11 Alan Cantero
#12 Ángel de la Cruz
#13 Miguel Trauco
#14 D' Alessandro Montenegro
#15 Jesús Castillo
#17 Luis Advíncula
#18 Alessandro Burlamaqui
#20 Jairo Vélez
#21 Piero Cari
#23 Guillermo Viscarra
#25 Gaspar Gentile
#27 Kevin Quevedo
#29 Jean Pierre Archimbaud
#30 Geray Motta
#31 Cristian Carbajal
#33 Fabrisio Mesías
#34 Paolo Guerrero
#35 Jhoao Velásquez
#55 Pedro Aquino
#77 Josué Estrada
#99 Federico Girotti