Alianza Lima cumple 125 años: la historia detrás de los colores azul y blanco

Alianza Lima cumplió 125 años en un mal momento deportivo tras la eliminación de la Copa Libertadores y el empate ante Alianza Atlético por la L.iga1. Sin embargo, más allá de este duro trance para sus hinchas, el club blanquiazul celebrará su aniversario, deseando que este año consiga el título nacional tras cuatro temporadas.

Un 15 de febrero de 1901, la calle Cotabambas en el Cercado de Lima fue el epicentro del nacimiento de Alianza Lima que desde su creación se metió a sus hinchas al bolsillo por su fútbol y alegría en las canchas de juego.







La mejor etapa



La época dorada de Alianza Lima fue, sin duda, en la década del 70. En esos años el equipo de La Victoria conformó un equipo de lujo que consiguió los títulos nacionales de 1975, 1977 y 1978. Además consiguió clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores en 1976 y 1978.

Alejandro Villanueva, Teófilo Cubillas, Juan Valdivieso, Víctor Zegarra, Pedro Pablo León, Jorge Koochoi Sarmiento, Hugo Sotil, César Cueto, el goleador histórico Waldir Sáenz y Jefferson Farfán, aparecen entre sus figuras más destacadas de su historia.

La caída del Fokker, la tragedia que marcó a Alianza Lima

El 8 de diciembre de 1987 es un día que aún se siente en las fibras más sensible del hincha blanquiazul. El plantel de Alianza Lima, que venía de vencer 1 a 0 a Deportivo Pucallpa con gol de Carlos Bustamante, cayó al mar de Ventanilla. La tragedia del Fokker F-27 dio la vuelta al mundo. Solo sobrevivió el piloto.

Plantel de Alianza Lima en la temporada 2026