Pablo Guede fue abucheado por los hinchas de Alianza Lima en Trujillo tras el empate ante Alianza Atlético

Pablo Guede fue abucheado por los descontentos hinchas de Alianza Lima después del empate 0-0 frente a Alianza Atlético. Este resultado repercute en la misión de permanecer entre los primeros lugares del certamen.

Una gran parte de los hinchas de Alianza en el estadio Mansiche, silbaron y abuchearon a Guede para expresar su enojo tras los malos resultados que agudiza la crisis deportiva.

En la tranmisión de Liga1 Max se señaló que Pablo Guede no fue el único objetivo de los hinchas, que también arremetieron contra algunos de los jugadores del plantel victoriano.

Uno de los pocos jugadores apaludidos fue el volante ecuatoriano Fernando Gaibor, que hizo gestos de unión para los seguidores de Alianza, que este domingo cumple 125 años de fundación.

Guede es respaldado por Alianza

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, rompió su silencio después de la eliminación del cuadro blanquiazul de la Copa Libertadores a manos del 2 de Mayo de Paraguay. Señaló que el entrenador Pablo Guede cuenta con el respaldo de la dirigencia a pesar de la crisis deportiva.

Últimos resultados de Alianza

2 de Mayo 1-0 Alianza Lima

Alianza Lima 2-1 Comerciantes Unidos

Alianza Lima 1-1 2 de Mayo

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

