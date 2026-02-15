Intercambio de palabras: Federico Girotti molesto con Pablo Guede durante el Alianza vs Alianza Atlético

Alianza Lima no encuentra la ruta del triunfo y este fin de semana empató 0-0 ante Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo, en donde los blanquiazules buscaban los tres puntos de juego para seguir con puntaje perfecto en el Torneo Apertura.

El juego de Alianza volvió a ser errático y los ánimos no eran de los mejores en la cancha. Y es que en la misma transmisión de L1 MAX, se señaló una molestia del argentino Federico Girotti con su entrenador, el cuestionado Pablo Guede.

“Muy molesto Girotti le responde con un gesto a Pablo Guede y Guede voltea a hablar con sus asistentes. Le da una indicación como que se aleje de Paolo y Girotti le respondió”, contó la periodista Ana Lucía Rodríguez.

“El rostro de Guede ante esa acción es de voltear y comienza a hablar con los asistentes”, agregó.

La actualidad de Alianza no es de los mejores y eso provoca que exista desaciertos durante los partidos por la necesidad de reencontrarse con el triunfo.

Cabe indicar, que Girotti ingresó en el segundo tiempo, pero no pudo romper la sequía goleadora, ya que aún no anota desde su llegada a Alianza.