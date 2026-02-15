Alcalde de Chorrillos responde a Defensoría por cierre de playa Agua Dulce: "No estamos haciendo una acción arbitraria"

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, respondió al comunicado de la Defensoría del Pueblo, entidad que cuestionó el cierre de la playa Agua Dulce para este domingo 15 de febrero por afectar el libre tránsito, al asegurar que "las playas son bienes de dominio público”.

El burgomaestre señaló a RPP que la Defensoría no se ha apersonado a la playa Agua Dulce para "visualizar día a día los niveles de contaminación" y que la medida de cierre se rige bajo una ordenanza municipal del distrito de Chorrillos.

"Lo lamento muchísimo, la Defensoría no ha venido a visualizar día a día los niveles de contaminación. Lo que estamos realizando va en bienestar de la propia comunidad. No estamos haciendo una acción arbitraria, nos basamos en la ordenanza que tenemos y eso ha efectuado que el cierre se realice con todas las coordinaciones correspondientes", declaró el burgomaestre.

"La Defensoría del Pueblo debería venir aquí y ver in situ los niveles de contaminación que tenemos y después recién evaluar comunicados que están fuera de la realidad", añadió.

En vísperas, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado, consideró que la protección del ambiente y la adecuada gestión de residuos “constituyen fines de interés público”; sin embargo, apuntó que “la restricción total del acceso a un espacio público como la playa resulta desproporcionada".

Por ello, sostuvo que ello debe ser evaluada "previamente a través de medidas menos restrictivas que permitan conciliar la protección ambiental con el ejercicio de los derechos fundamentales”.

#Comunicado 🚨Defensoría del Pueblo: Municipalidad de Chorrillos no debe restringir el derecho al libre acceso a la playa de Agua Dulce, sí debe mantener las playas de su jurisdicción en condiciones adecuadas para los veraneantes.



Conoce más 👉 https://t.co/piZUMbzhpv… pic.twitter.com/1ZWpcaV1Dl — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) February 14, 2026

Cierre de playa Agua Dulce este domingo

Este 15 de febrero, la playa Agua Dulce estará cerrada por disposición de la Municipalidad de Chorrillos, como medida de prevención ante los constantes reportes de residuos y basura que se dejan en la zona.



El alcalde Richard Cortez, añadió que, de no mejorar el comportamiento de los bañistas, se evaluará aplicar posibles cierres en otros fines de semana.

"Si no mejora el comportamiento de nuestros veraneantes y nuestros bañistas habrá que evaluar un posible cierre", agregó.



Como se recuerda, la playa Agua Dulce fue cerrada para la realización de labores de limpieza tras los altos niveles de contaminación registrados tras la presencia de veraneantes.