Franco Navarro y la prioridad de Alianza Lima: "Nos lo pusieron clarito desde que empezó el año: ser campeones en el 2026"

Franco Navarro lamentó la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, pero le quito el peso de la derrota a los jugadores, al afirmar que el real objetivo del club es obtener el título nacional 2026. El director deportivo del cuadro blanquiazul dijo que desde el día uno ese fue el plan para el equipo y que para eso tienen a Pablo Guede como entrenador.

"Sabemos que estamos todos dolidos con lo que pasó. Todos teníamos la ilusión de clasificar y pasar esta fase, pero el fútbol nos da este tipo de sorpresas. Ahora tenemos una responsabilidad enorme por delante, porque desde que empezó el año el mensaje fue claro: tenemos un objetivo que es el primer lugar de este torneo 2026", declaró el directivo.

"Para eso nos hemos preparado, para eso Alianza Lima está trabajando, para eso trajimos un cuerpo técnico con toda la experiencia del mundo, con toda la capacidad y creo, sin temor a equivocarme, que tenemos un plantel riquísimo y uno de los mejores. Así que lo único que tenemos que hacer es estar todos juntos para poder conseguir el objetivo principal, que es el campeonato", añadió.

Franco Navarro reiteró que la prioridad "desde arriba hasta abajo" es el título de la Liga1. "Nos lo pusieron clarito desde que empezó el año: queremos ser campeones en el 2026 y para eso nos hemos preparado y para eso vamos a seguir luchando", afirmó.

El dirigente de Alianza Lima apuntó que en el medio del objetivo estaba este tema de la Copa Libertadores y que había que hacerle frente con toda la confianza de desempeñar un buen papel. "Lamentablemente, lo perdimos, nos superaron los paraguayos. Pero hay muchas cosas buenas que se están haciendo, entonces hay que tener esa tranquilidad, esa fe y esa confianza en el cuerpo técnico, en el grupo de jugadores, porque lo que tenemos por delante es un trabajo durísimo y tenemos clarito el objetivo, que es el campeonato", puntualizó.

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores de América, Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético con la firme misión de seguir sumando puntos para mantener el liderazgo del Torneo Apertura. El cotejo se disputará el sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, desde las 8:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.