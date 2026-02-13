¡Triunfó el amor! Puente de los Suspiros estará abierto este 14 de febrero por el Día de San Valentín

La Municipalidad de Barranco anunció a través de un comunicado que el Puente de los Suspiros permanecerá abierto al público hasta el 15 de febrero, por lo que los turistas y ciudadanos peruanos podrán visitar el monumento histórico este sábado 14, Día del Amor y la Amistad.
Asimismo, la comuna invitó a la ciudadanía a participar de las actividades programadas en el marco del Festival del Puente de Los Suspiros, que se desarrollará este sábado 14 desde las 6:00 p.m.
El anuncio de la Municipalidad del distrito llega luego que anunciara que el famoso puente estaría cerrado por 180 días, contando desde el pasado 3 de febrero, debido a trabajos de restauración.
Las obras, financiadas por el Ministerio de Comercio exterior y Turismo (Mincetur), se iban a ejecutar debido al deterioro de la infraestructura, que no recibe mantenimiento desde hace más de 12 años, lo que ha generado riesgos en sus vigas y en el entablado del puente.
Los trabajos también contemplaban el reforzamiento de la estructura, el cambio del entablado, la restauración de los faroles históricos, y la instalación de iluminación LED a lo largo de todo el puente.
Puente de los Suspiros recibe más de 60 mil visitantes por año
De acuerdo con estimaciones oficiales, el Puente de los Suspiros recibe aproximadamente 50 mil visitantes nacionales y cerca de 14 mil ciudadanos extranjeros por año.
Las fechas de mayor afluencia en el monumento se registran en febrero, en los días próximos a San Valentín. Y es que miles de parejas llegan hasta este punto barranquino para pasar una tarde agradable durante el mes del amor.