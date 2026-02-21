Hernán Barcos tras su hat-trick: "Este equipo tiene humildad, que es lo que muchas veces falta"

​Hernán Barcos expresó su alegría tras conseguir su primer triplete con la camiseta de FC Cajamarca, destacando que el equipo demostró tener "hambre y compromiso" para lograr un triunfo ante Melgar que llegaba como líder del Torneo Apertura.

El 'Pirata' calificó la victoria como "especial" y dedicó su actuación a su familia, quienes lo acompañan de cerca en los momentos difíciles.

"Por suerte pude definir y ganar un partido importantísimo, pero esto es de grupo, del trabajo que venimos haciendo. Se nos cuestionó mucho durante la semana después del partido en Huancayo, pero este grupo tiene hambre, tiene compromiso y sobre todo tiene humildad, que es lo que muchas veces falta, ¿no?", dijo el delantero.

"Todo esto es hermoso. Aparte de haber jugado 30 minutos, poder hacer tres goles, darle la victoria junto a todo el equipo... espectacular, especial y precisábamos realmente de esta victoria", declaró el jugador para luego añadir que la victoria estaba dedicada a sus hijos y a su esposa "Que está siempre pendiente y con rabia también de la situación. Y nada, para toda esta gente y toda la institución", puntualizó.

Al ser consultado sobre si sus goles beneficiaban indirectamente a Alianza Lima, que quedó como líder del Torneo Apertura; el ‘Pirata’ fue tajante al cerrar la entrevista afirmando: "Yo trabajo para ADT".

FC Cajamarca derrotó por 3-1 a Melgar en el estadio Héroes de San Ramón. Con un espectacular hat-trick de Hernán Barcos (77',87' y 91'), el equipo del 'Pirata' le quitó el invicto al que hasta la fecha 3 era el líder del torneo.