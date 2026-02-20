Sporting Cristal vs. Universitario EN VIVO: partidazo en el Gallardo por el Torneo Apertura 2026 de Liga1

Sporting Cristal vs. Universitario se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en un partido válido por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Este duelo de Sporting Cristal contra Universitario de Deportes será el más atractivo de la jornada, luego de lo que suceda entre Alianza Lima y Sport Boys en Matute. Los celestes cuentan con 4 puntos en la tabla de posiciones, mientras que la 'U' marcha con 7 unidades y una victoria lo podría poner en la cima.

La tienda de Cristal cuenta con una baja 100 % confirmada, la cual es defensa central Luis Abram, quien está en la etapa final de su recuperación por un desgarro. Por su parte, en el elenco crema tienen a todos sus jugadores disponibles.

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Universitario a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?

Los celestes llegan de empatar 2-2 ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores, en tanto que los dirigidos por Javier Rabanal le ganaron 2-1 a Cienciano en la fecha pasada del Apertura.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sporting Cristal en vivo por el Torneo Apertura?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

🔜 𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔



⚽ 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘊𝘳𝘪𝘴𝘵𝘢𝘭 𝘷𝘴. 𝘜𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰



🏆 𝘈𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 2026 - 𝘍𝘦𝘤𝘩𝘢 4



📅 𝘚𝘢́𝘣𝘢𝘥𝘰 21 𝘥𝘦 𝘧𝘦𝘣𝘳𝘦𝘳𝘰



⏱️ 4:00 𝘱.𝘮.



🏟️ 𝘈𝘭𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘎𝘢𝘭𝘭𝘢𝘳𝘥𝘰#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/OHcLH3AsDO — Universitario (@Universitario) February 19, 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura?

En Perú , el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.



, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m. En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo?

El partido de Sporting Cristal contra Universitario será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Sporting Cristal vs Universitario: alineaciones posibles

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Jesús Távara, Gustavo Cazonatti; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

¿Quién es favorito según las apuestas?