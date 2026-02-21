¡Golazo! Hernán Barcos se lució en el 1-0 de FC Cajamarca ante Melgar y celebró a lo Solano [VIDEO]

FC Cajamarca y Melgar disputaron un vibrante partido en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. En este duelo, la gran figura fue Hernán Barcos, que anotó un tremendo triplete.

El primer tanto del 'Pirata' llegó después de una gran maniobra individual. Primero controló el balón con la derecha y después de superar a un rival, remató de zurda a los 77 minutos para colocar el balón lejos del alcance del arquero Carlos Cáceda.

La celebración fue a lo grande entre los jugadores de FC Cajamarca dentro y fuera de la cancha. Incluso el entrenador Carlos Silvestri también se unió a la emoción de su equipo.

Barcos se dio tiempo para recibir la felicitación de sus compañeros, mientras que Arley Rodríguez le pidió celebrar a lo Nolberto Solano al lustrar sus chimpunes.

Así fue el primer gol de Hernán Barcos ante Melgar | Fuente: L1 Max

FC Cajamarca vs. Melgar: alineaciones confirmadas

FC Cajamarca: Mosquera; Rodas, Almirón, Gallardo, Lagos; Míguez, Orejuela, Rodríguez, Meza; Adrade, Pineau. DT: C. Silvestre

Melgar: Cáceda; Zegarra, Alcántara, Deneumostier, Lazo; Tandazo, Salas, Guzmán, Erustes, Bordacahar; Cuesta. DT: J. Reynoso