Silenció al Gallardo: José Carabalí anotó tras gran corrida en el Universitario vs Cristal [VIDEO]

Universitario de Deportes dio el primer golpe en su enfrentamiento ante Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El 1-0 del compromiso llegó en los pies del ecuatoriano José Carabalí.

Lisandro Alzugaray ejecutó un cambio de lado para la aparición de Carabalí, que tras escaparse solo por la banda izquierda, anotó a los 9 minutos con una buena definición en el arco defendido por Diego Enríquez.

Posteriormente, la jugada fue revisada por el VAR, pero minutos después el árbitro Edwin Ordóñez confirmó la anotación a favor del tricampeón nacional.

Universitario llegó a este partido con siete puntos tras los triunfos ante ADT y Cienciano y el empate ante Cusco FC.

Así fue el gol de José Carabalí en el Universitario vs Cristal. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Enriquez; J. Gonzales, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Cazonatti, Yotún, S. Gonzáles; Castro, Vizeu. DT: P. Autuori

Universitario de Deportes: Romero; Riveros, Fara, Inga; Carabalí, Castillo, Pérez, Concha, Polo; Alzugaray, Valera. DT: F. Rabanal