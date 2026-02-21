Celebra el 'Pirata': así fueron los tres golazos de Hernán Barcos en el triunfo de FC Cajamarca ante Melgar [VIDEO]

El ingreso de Hernán Barcos cambió la historia del compromiso y FC Cajamarca se hizo fuerte de local para vencer este sábado por 3-1 a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Barcos esperó su oportunidad en la banca de suplente y el entrenador Carlos Silvestri apostó por su ingreso en el minuto 12 del segundo tiempo. Su presencia causó un impulso anímico en las filas de FC Cajamarca.

A los 77 minutos, Barcos apareció en escena cerca del área visitante y después de eludir magistralmente a Alec Deneumostier, anotó el empate parcial. La remontada llegó a los 87 luego de otra definición en gran forma.

Y en el tiempo añadido, Barcos completó su triplete al anotar un golazo de tiro libre al ubicar el balón lejos del alcance de Carlos Cáceda.

En suma, el exjugador de Alianza Lima lideró al combinado cajamarquino a su primer triunfo y sumó seis anotaciones en el Apertura 2026.

Así fue el primer gol de Hernán Barcos ante Melgar. | Fuente: L1 Max

Así fue el segundo gol de Hernán Barcos ante Melgar. | Fuente: L1 Max

Así fue el tercer gol de Hernán Barcos ante Melgar. | Fuente: L1 Max

FC Cajamarca vs. Melgar: alineaciones confirmadas

FC Cajamarca: Mosquera; Rodas, Almirón, Gallardo, Lagos; Míguez, Orejuela, Rodríguez, Meza; Adrade, Pineau. DT: C. Silvestre.

Melgar: Cáceda; Zegarra, Alcántara, Deneumostier, Lazo; Tandazo, Salas, Guzmán, Erustes, Bordacahar; Cuesta. DT: J. Reynoso.