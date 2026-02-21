Willie Colón, el chico malo de El Bronx que revolucionó y popularizó la salsa en el mundo [PERFIL]

Willie Colón, el legendario chico malo de El Bronx, creció con la música desde su cuna, cuando su abuela Antonia, una gran influencia en su vida y con la que creció, le cantaba y le enseñó el orgullo por sus raíces puertorriqueñas, las que siempre llevó a todos los escenarios del mundo junto al sonido de la salsa, que nació de las calles de Nueva York y de la que fue uno de sus arquitectos.

A lo largo de sus cinco décadas en los escenarios, que comenzó a los 15 años, William Antonio Colón, el joven que creció en el sur de El Bronx, en momentos muy difíciles en la turbulenta década de 1960 de luchas por derechos, se puso muchos sombreros: músico, compositor, director de banda, arreglista, productor, cantante y hasta aspirante al Congreso y Defensor del Pueblo.

Producto de esa difícil época de los 60 fue el primer tema que compuso, 'Fuego en el barrio', en el que expresó lo que ocurría en esa época en El Bronx, donde los dueños de edificios los quemaban para cobrar el seguro "y no tener que bregar con los latinos", recordó en una entrevista con EFE.

Colón fue un autodidacta que nutrió su trabajo de las experiencias de la calle, que fueron su mejor escuela.

"El ritmo era mi canto de cuna. La noche tenía ritmo (de la música), tanto así que cuando cesaba la rumba (en la calle) decíamos ¿y qué pasó? Cuando tocaban otra vez (en la calle los tambores) decíamos que todo estaba bien y dormíamos tranquilos", dijo el músico en una ocasión en un concierto en El Bronx.

Voz de la comunidad latina

El trombonista fue uno de los músicos clave en llevar la bandera de la salsa alrededor del mundo con las legendarias Estrellas de Fania pero también en sus duetos con otras estrellas del género como el panameño Rubén Blades y el puertorriqueño Héctor Lavoe, sin olvidar tampoco su trabajo junto a la "reina de la salsa", Celia Cruz, todos bajo el sello Fania, con el que firmó a los 17 años.

La dupla que formó con Lavoe, con quien grabó 11 discos por quien siempre mostró afecto, respeto y gratitud porque consolidó en la década de 1970 el llamado "sonido del barrio", que desde la Gran Manzana se extendió a los confines del mundo, un género que dio voz a la comunidad latina.

Con Lavoe son recordados 'El malo' (1967), primer álbum que grabó el boricua con Colón, y 'Cosa Nuestra' (1969), del que se desprende 'Che, che colé', un clásico indispensable en sus conciertos, así como también 'Juana Peña' y 'Te conozco'.

Pero también 'Asalto navideño', otro álbum emblemático y el quinto que grabaron, en el que destaca el sonido de la música puertorriqueña y en el que introdujo el cuatro, instrumento nacional de Puerto Rico a la salsa, tocado magistralmente por Yomo Toro. El éxito del disco llevó a que se lanzara una segunda parte.

La cima, su dupla con Blades

Su unión con Blades, con quien compartía música y el interés por la política, ya que ambos aspiraron a puestos electivos, fue otro gran acierto en el que los temas sociales fueron protagonistas.

"Su asociación con Blades fue la cima de él como músico", comenta a EFE la historiadora musical Aurora Flores, que está por concluir un libro sobre música latina.

Del gran éxito de esto dueto fue 'Siembra' (1978), el disco más vendido en la historia de la salsa, del que se desprenden temas sociales como 'Pedro Navaja', 'Plástico' o 'Siembra'.

Colón reconoció en una ocasión que su relación con Blades tuvo sus "altas y bajas, como todos los hermanos, ha habido sus peleas, pero, al fin y al cabo, en los momentos claves, siempre hemos estado ahí".

El músico, que no tuvo temor en mezclar la salsa con otros géneros, continuó su carrera como solista y cantante frente a su banda, con producciones como 'The Good, Bad and The Ugly' (1976) y 'Solo' (1988), que cosecharon nuevos éxitos y mantuvieron vigente el sonido de la salsa.

Entre los éxitos a lo largo de su carrera, que vendió más de 30 millones de discos, están los inolvidables 'El gran varón' que trata sobre el VIH, ya que no olvidó los temas sociales a los que siempre dio voz, 'Gitana', 'La murga', 'Piraña', 'Calle luna, calle sol', 'La banda', 'Idilio', 'Ah, ah, oh, no' y 'El día de mi suerte', entre muchos otros.

En 2021, "el maestro Colón", como le llamaban sus seguidores, sufrió un accidente de tránsito grave que lo llevó a un hospital, donde regresó esta semana, manteniendo a seguidores y amigos en alerta, hasta la muerte este sábado de una de las leyendas de la música latina.