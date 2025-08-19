Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Sin Paolo Guerrero: Alianza Lima y sus convocados para visitar a la U. Católica en Quito

Alianza Lima, en la ida, derrotó 2-0 a la U. Católica en Lima.
Alianza Lima, en la ida, derrotó 2-0 a la U. Católica en Lima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Alianza Lima va con lo mejor que tiene disponible frente a la U. Católica de Ecuador, buscando su pase a cuartos de la Copa Sudamericana 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima sigue en el sueño. Este miércoles, los íntimos visitarán a la U. Católica de Ecuador en la ciudad de Quito en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Para este cotejo en tierras ecuatorianas frente a la U. Católica, Alianza Lima no cuenta con la presencia del delantero Paolo Guerrero. Y es que el popular 'Depredador' presenta una lesión, por lo que quedó descartado para la revancha (en la ida, jugada en Matute, sufrió una dolencia). Tampoco fue tomado en cuenta Piero Cari, quien recién sale de un proceso de recuperación.

Por otra parte, está confirmado el regreso en Alianza del defensa central Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la vuelta de los playoffs contra el Gremio en Porto Alegre.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Además, hay que tener en cuenta que si bien Pedro Aquino fue anunciado como nuevo fichaje, no es parte de esta eliminatoria en el equipo que dirige el entrenador Néstor Gorosito.

La lista de convocados de Alianza Lima contra U. Católica

Porteros: Angelo Campos y Guillermo Viscarra.

Defensas: Marco Huamán, Guillermo Enrique, Josué Estrada, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

Volantes: Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña:

Delanteros: Alan Cantero, Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.

¿Dónde ver el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.

Te recomendamos

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA