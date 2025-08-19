Sin Paolo Guerrero: Alianza Lima y sus convocados para visitar a la U. Católica en Quito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima sigue en el sueño. Este miércoles, los íntimos visitarán a la U. Católica de Ecuador en la ciudad de Quito en el marco de la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Para este cotejo en tierras ecuatorianas frente a la U. Católica, Alianza Lima no cuenta con la presencia del delantero Paolo Guerrero. Y es que el popular 'Depredador' presenta una lesión, por lo que quedó descartado para la revancha (en la ida, jugada en Matute, sufrió una dolencia). Tampoco fue tomado en cuenta Piero Cari, quien recién sale de un proceso de recuperación.

Por otra parte, está confirmado el regreso en Alianza del defensa central Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la vuelta de los playoffs contra el Gremio en Porto Alegre.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

𝑪𝑶𝑵𝑽𝑶𝑪𝑨𝑫𝑶𝑺. 📋✍🏾



Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante @UCatolicaEC por los 𝒐𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍- 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂 🇪🇨 de la @Sudamericana.#ConAlianzaSiempre #ReafirmaTuLeALtad#VamosPorMás pic.twitter.com/0lUIq1dGeL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 18, 2025

Además, hay que tener en cuenta que si bien Pedro Aquino fue anunciado como nuevo fichaje, no es parte de esta eliminatoria en el equipo que dirige el entrenador Néstor Gorosito.

La lista de convocados de Alianza Lima contra U. Católica

Porteros: Angelo Campos y Guillermo Viscarra.

Defensas: Marco Huamán, Guillermo Enrique, Josué Estrada, Miguel Trauco, Ricardo Lagos, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

Volantes: Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jean Pierre Archimbaud, Pablo Ceppelini, Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña:

Delanteros: Alan Cantero, Matías Succar, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.

¿Dónde ver el U. Católica vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador podrá ser sintonizado en diferentes países del mundo. En Perú y el resto de Sudamérica, el duelo por Copa Sudamericana podrá ser visto vía ESPN y en Disney Plus en plataformas de streaming. En tanto, podrás seguir la transmisión del minuto a minuto con RPP.pe.