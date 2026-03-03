Luis Urruti recordó su etapa en Universitario y la promesa que no se cumplió: "Me sentí no valorado"

Luis Urruti recordó su salida de Universitario de Deportes y no ocultó su malestar por la forma en que se dieron las cosas. El jugador de Sport Boys aseguró que se habían pactado condiciones para su permanencia antes de obtener el título con los cremas y, cuando el objetivo se logró, ese acuerdo no fue respetado y eso marcó su salida del club.

"Se jugaron no muy bien conmigo, Habíamos quedado en un acuerdo antes de salir campeón y después no se cumplió. Me sentí no valorado. Le había dado tantos años al club, cosas muy importantes como el título, que sentí que me tenían que valorar y no lo hicieron", dijo Luis Urruti.

El exjugador de Universitario de Deportes afirmó que en un momento de su carrera supo que Alianza Lima y Sporting Cristal se interesaron en tenerlo en sus filas. "Según mi representante, sí, me llamaron de Alianza Lima. En el 2024, cuando le gano al Garcilaso, me llamaron, pero yo justo en ese encuentro salgo figura del partido, me hacen una entrevista ahí, (y) metí la pata. Se molestaron por lo que declaré y se cayó todo", contó en una entrevista con Al Volante.

"De Sporting Cristal me llamaron cuando yo no renuevo a la 'U', pero obviamente yo dije que no porque la prioridad mía era irme para el exterior", declaró el jugador rosado.

Luis Urruti contó que el 2024 fue un año muy difícil para él y su familia: "Estuve tres meses en Garcilaso, la pasé mal, la pasamos mal con mi familia. Yo rescindo contrato, se portaron mal conmigo, con mi familia".



Otra propuesta que recibió Luis Urruti fue la de Cienciano. "El año pasado a mitad de año, antes de ir a Sport Boys, viene Sergio Ludeña a mi casa acá a Lima, se reúne conmigo en casa diciéndome que me quería sí o sí. Mi esposa estaba embarazada y los primeros dos o tres meses me tenía que ir solo porque ella no podía viajar. Igual cuando le mencioné Cusco a Flor, fue como que le desbloqueó recuerdos negativos porque la pasamos tan mal con el motivo de la pérdida de nuestro hijo", comentó.

A Luis Urruti le preguntaron si prefería el tetracampeonato con Universitario de Deportes o el título con Sport Boys y esta fue su respuesta: "Sport Boys campeón. Es donde yo estoy trabajando, el equipo que me valoró y la hinchada se lo merece".