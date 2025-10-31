Liga 1: Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma se encuentran en la fecha 17

Todo lo que tienes que saber en la previa de Deportivo Garcilaso vs ADT de Tarma. El duelo, a disputarse en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el sábado 1 de noviembre, comenzará a las 18:00 horas y será dirigido por Julio Quiroz Carrillo.

Deportivo Garcilaso recibe el próximo sábado 1 de noviembre a ADT de Tarma por la fecha 17 de la Liga 1, a partir de las 18:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso cayó 2 a 4 ante Ayacucho FC en el Las Américas. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .

Últimos resultados de ADT de Tarma en partidos de la Liga 1

ADT de Tarma llega a este encuentro con una derrota ante Universitario por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 7.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Julio Quiroz Carrillo.

Horario Deportivo Garcilaso y ADT de Tarma, según país