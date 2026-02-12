Últimas Noticias
Liga 1: Se enfrentan Universitario y Cienciano por la fecha 3

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Universitario vs Cienciano, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:30 horas en el estadio Monumental de la U. El árbitro designado será Jordi Espinoza Valles.

Por la fecha 3 del campeonato peruano, Universitario y Cienciano se enfrentan mañana desde las 20:30 horas en el estadio Monumental de la U.

Así llegan Universitario y Cienciano

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Universitario en partidos del campeonato peruano

Universitario viene de empatar ante Cusco FC por 1-1.

Últimos resultados de Cienciano en partidos del campeonato peruano

Cienciano viene de vencer a Juan Pablo II en casa por 6 a 1.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de julio, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 1.

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Universitario: el clásico contemporáneo contra Sporting Cristal. Los eternos rivales jugarán el 21 de febrero, desde las 18:00 (hora Argentina), en el estadio Alberto Gallardo.

El encargado de impartir justicia en el partido será Jordi Espinoza Valles.


Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 4: vs Sporting Cristal: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 4: vs Alianza Atlético: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Cusco FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Universitario y Cienciano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas
