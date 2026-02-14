Liga 1: FC Cajamarca visita a Sport Huancayo por la fecha 3

A partir de las 13:00 horas, Sport Huancayo y FC Cajamarca protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 del campeonato peruano, en el estadio Huancayo.
Así llegan Sport Huancayo y FC Cajamarca
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano
Sport Huancayo sacó un empate por 0 en su visita a Grau.
Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano
FC Cajamarca obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Deportivo Garcilaso..
Pablo López Ramos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Sport Huancayo y FC Cajamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas