Liga 1: FC Cajamarca visita a Sport Huancayo por la fecha 3

Nota IA

por Nota IA

·

La previa del choque de Sport Huancayo ante FC Cajamarca, a disputarse en el estadio Huancayo mañana desde las 13:00 horas. El árbitro será Pablo López Ramos.

A partir de las 13:00 horas, Sport Huancayo y FC Cajamarca protagonizarán mañana su choque por la fecha 3 del campeonato peruano, en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y FC Cajamarca

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano

Sport Huancayo sacó un empate por 0 en su visita a Grau.

Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano

FC Cajamarca obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Deportivo Garcilaso..

Pablo López Ramos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Sport Huancayo y FC Cajamarca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Sport Huancayo FC Cajamarca Liga 1

