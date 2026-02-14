El agridulce balance de Javier Rabanal tras triunfo ante Cienciano: "El resultado no refleja lo que fue el partido"

Universitario de Deportes sumó su segundo triunfo en el Torneo Apertura 2026, tras vencer por 2-1 a Cienciano de Cusco, en el Estadio Monumental. El cuadro crema superó a su rival con goles de Jairo Concha y Alex Valera, pero el entrenador Javier Rabanal quedó con un gran sinsabor.

El DT Rabanal señaló que Universitario estuvo cerca del tercer tanto, pero luego se complicó con el gol de Alejandro Hohberg tras un gran error del arquero Diego Romero.

"El resultado no refleja lo que fue el partido. Hay un lateral que era a favor nuestro, se lo dieron a ellos y hacemos una falta innecesaria, y hubo un error (de Diego Romero), esas cosas pasan. Pasamos de estar esperando un tercer gol, a que en cualquier jugada se podían ir dos puntos, y es por los nervios y las ansias de querer hacer el tercer gol", declaró el estratega español en rueda de prensa.

El entrenador de 46 años adelantó que en los próximos partidos habrá novedades en el once. "Estamos trabajando viendo qué jugadores se pueden adaptar mejor y en breve en algún partido nos tocará cambiar de formación, y cambiaremos porque ese es mi trabajo, no solo ceñirme a lo que ha funcionado todos los años anteriores", concluyó.

La 'U' sumó siete puntos y se ubica en el segundo lugar a dos unidades del líder UTC. Su próximo rival será Sporting Cristal el sábado, 21 de febrero.

Resultados de Universitario en Liga1:

Universitario 2-0 ADT

Cusco FC 1-1 Universitario

Universitario 2-1 Cienciano