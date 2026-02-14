Alarma por lluvias: Indeci reporta 39 fallecidos a nivel nacional en lo que va de la temporada

Carlos Pichilingue, coordinador de Gestión del Riesgo de Desastres del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que, hasta la fecha, se han registrado 39 personas fallecidas a nivel nacional, a consecuencia de las lluvias y peligros asociados.

"Al mes de febrero, son 39 fallecidos a consecuencia de las lluvias y sus peligros asociados, vale decir, deslizamientos, huaicos, derrumbes, tormentas eléctricas, entre otras", reportó en La Rotativa del Aire.

El funcionario agregó que, del total de fallecidos, 12 son por tormentas eléctricas, una cifra que pudo evitarse con medidas de prevención, tanto de autoridades como de los propios ciudadanos.

"Muchas veces vemos que las personas exponen su vida tratando de cruzar estas zonas [cauces de las quebradas o de ríos] y terminan falleciendo", añadió.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo?

En cuanto a la vulnerabilidad, el especialista Pichilingue explicó que las zonas de mayor riesgo son las laderas de los cerros con material arcilloso y fuertes pendientes, así como las zonas próximas a los cauces de ríos, que pueden erosionarse y generar desbordes.

"Las zonas de mayor riesgo son aquellas zonas de las laderas de los cerros, de las montañas y los cauces de los ríos, porque generalmente, cuando estos incrementan su caudal, erosionan parte de los taludes y pueden generar algunos desbordes, inundaciones en las zonas planas, sobre todo en los valles", declaró.

Por lo tanto, recomendó a la ciudadanía estar atenta a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), identificar rutas de evacuación y zonas seguras, reforzar e impermeabilizar los techos de las viviendas, contar con una mochila de emergencia y realizar la limpieza comunitaria de drenes para evitar acumulaciones de agua e inundaciones.