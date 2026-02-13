Liga 1: Juan Pablo II se enfrentará ante Sporting Cristal por la fecha 3

Mañana desde las 15:15 horas, Juan Pablo II recibirá a Sporting Cristal en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II, por la fecha 3 del campeonato peruano.
Así llegan Juan Pablo II y Sporting Cristal
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos del campeonato peruano
Juan Pablo II recibió un duro golpe y cayó 1 a 6 ante su rival Cienciano.
Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos del campeonato peruano
Sporting Cristal cayó derrotado 1 a 2 ante Melgar.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 1 partido ganado y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó en empate a 0.
Sporting Cristal enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el clásico contemporáneo contra Universitario. El enfrentamiento se jugará el 21 de febrero, desde las 18:00 (hora Argentina), en el estadio Alberto Gallardo.
Michael Espinoza Valles es el árbitro designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Grau: 22 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Cusco FC: 1 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 4: vs Universitario: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Sport Huancayo: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
Horario Juan Pablo II y Sporting Cristal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas