Santos Bravos estrena el videoclip oficial de ‘Kawasaki’, su nuevo sencillo [VIDEO]

La agrupación juvenil Santos Bravos, integrada por Alejandro Aramburú, Drew Venegas, Gabi Bermúdez, Kauê Penna y Kenneth Lavill, presentó el videoclip oficial de su segundo sencillo titulado Kawasaki, una propuesta musical que apuesta por el ritmo intenso y la estética urbana.

El lanzamiento se realizó este 13 de febrero a través del canal oficial del grupo en YouTube. En el material audiovisual, los integrantes aparecen vestidos completamente de negro mientras ejecutan coreografías en un set de apariencia industrial. La puesta en escena busca transmitir adrenalina y dinamismo, evocando la sensación de acelerar una motocicleta a máxima velocidad.

Desde su agencia, Hive Latin, explicaron que el concepto visual se diseñó para “reforzar la energía de la canción, incorporando efectos como ruedas en movimiento y partículas suspendidas en el aire para intensificar la percepción de rapidez y fuerza”.

Sin embargo, en el videoclip de Kawasaki, en una de las motos se lee el nombre de la boy band japonesa &team, generando fuertes rumores de una posible colaboración. ¿Se viene nueva canción juntos?

Mira el videoclip oficial de ‘Kawasaki’ de Santos Bravos

Santos Bravos cantará en Premios Lo Nuestro 2026

Santos Bravos formará parte del show que se celebrará el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami. Para la agrupación, este será su primer gran escenario televisado tras su lanzamiento en octubre de 2025.

Además, también han sido nominados a la categoría de Nuevo Artista Masculino del Año. Este es un logro notable tan solo pocos meses después de su debut.

Un peruano en el auge del pop coreano

Santos Bravos es la nueva apuesta en Latinoamérica de HYBE, la productora líder del K-pop, género cuyas ventas crecieron más de 1 000 % en la última década y que llevó a 1 200 millones de dólares el valor de las exportaciones musicales de Corea del Sur en 2023, según la consultora Statista.

La metodología del K-pop implicó que estos chicos tuviesen que “dedicar cada día de sus vidas por seis meses” a la “consistencia, el trabajo duro y la disciplina”, aunque también pasar los domingos “descansando, rejuveneciendo la mente y rejuveneciendo el cuerpo”, indicó Drew, de 25 años, el más veterano del grupo.

“Yo siento que el ser parte de este proyecto y tener el 'K-pop methodology', para mí, nos hizo mejorar mucho como artistas y nos hizo disciplinarnos más y, sin duda no seríamos los artistas que somos ahora, si no fuese por esa metodología”, agregó Gabi, de 20 años.

Alejandro Aramburú, el peruano de 21 años, afirmó que es “muy refrescante estar y tener un grupo que represente a la comunidad latina de diferentes maneras y diferentes países”. “Tenemos culturas diferentes y aprendemos mucho todos los días de una cultura y la otra”, señaló.