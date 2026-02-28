Liga 1: Juan Pablo II y Cusco FC se encuentran en la fecha 5

Juan Pablo II recibe el próximo domingo 1 de marzo a Cusco FC por la fecha 5 del campeonato peruano, a partir de las 15:30 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.
Así llegan Juan Pablo II y Cusco FC
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos del campeonato peruano
Juan Pablo II sacó un triunfo frente a Grau, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido empatado y 2 perdidos, con una cifra de 12 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano
Cusco FC llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Comerciantes Unidos. Ha empatado 1 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 4 en su arco.
A Cusco FC le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 2 visitas no ha podido sumar un solo punto.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Edwin Ordoñez Medina.
Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs ADT de Tarma: 8 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Los Chankas: 14 de marzo - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: 7 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cienciano: 15 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
Horario Juan Pablo II y Cusco FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas