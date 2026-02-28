Alan Cantero advierte desde Cajamarca: "El objetivo es ganar para volver a la punta"

Alan Cantero tomó la palabra para analizar el presente de Alianza Lima a pocas horas del encuentro en Cajamarca. El delantero reconoció la dificultad que representa enfrentar a UTC en su casa, destacando que el equipo se ha hecho fuerte en condición de local.

Sin embargo, dijo que el grupo llega en un buen momento anímico, con el único objetivo de retornar a la capital con los tres puntos.

"Hay críticas de repente, pero los resultados también nos amparan", señaló Alan Cantero, resaltando que la efectividad en el torneo local es el mejor argumento frente a las dudas de un sector de la hinchada.

Para el volante, la interna se mantiene enfocada con la prioridad de ganar para sostener las aspiraciones al título.

El delantero de Alianza Lima fue enfático al señalar que el haber ganado prácticamente todos los partidos de la liga les otorga el respaldo anímico necesario para afrontar un partido complicado ante UTC: "Nosotros venimos haciendo nuestro trabajo, tenemos planificado bien este partido en la semana y ojalá lo podamos concretar con una victoria y traer los tres puntos".

Alan Cantero dejó claro que el equipo tiene la mira puesta en lo más alto de la tabla. El duelo ante UTC no es un partido más, ya que ambos equipos llegan igualados con 10 unidades. "Nuestra mentalidad es ganar para tratar de estar ahí arriba y pelear el campeonato", afirmó, enfatizando que la consigna del grupo es aprovechar esta oportunidad para consolidarse como punteros solitarios del Torneo Apertura.



Pese a las bajas sensibles en el ataque, como la de Paolo Guerrero, Alan Cantero confía en una victoria. "El objetivo está claro: ganar para volver a la punta", sentenció.