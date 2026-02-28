Murió influencer que gastó miles de dólares para parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke, un influencer británico que se sometió a varias cirugías estéticas para parecerse a la socialité y modelo estadounidense Kim Kardashian, murió a los 34 años. Se hacía llamar el 'Rey de los Labios' y había participado en el reality Botched, donde cirujanos y especialistas tienen el reto de realizar o corregir cirugías plásticas extremas o casos complejos.



En 2016, el creador de contenidos apareció en un episodio de dicho programa para tratar un problema derivado de un relleno labial y solicitar una rinoplastia. Sin embargo, los especialistas le diagnosticaron hiperemia, un crecimiento excesivo de vasos sanguíneos, por lo que le recomendaron tener precaución con ese tipo de procedimientos.

Durante la consulta, le indicaron que sus labios podían no estar tan bien como pensaba y le aclararon que, aunque lo atenderían si surgía alguna complicación, no aprobaban esas intervenciones. También señalaron que Jordan formaba parte de un grupo de pacientes que buscan resultados muy poco naturales.

Respecto a su pedido de una nariz más "afinada", los médicos le explicaron que la operación podría afectar su respiración e intentaron persuadirlo de no someterse a esa cirugía, ya que insistir podría perjudicarlo.

¿De qué falleció el influencer que quería parecerse a Kim Kardashian?

Jordan James Parke, originario de Dudley, Inglaterra, falleció el miércoles, 18 de febrero. De acuerdo con People, la Policía informó que acudió a Lincoln Plaza, en la zona de Canary Wharf, tras un aviso del Servicio de Ambulancias de Londres por un hombre inconsciente; sin embargo, fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación, ya que aún no se ha determinado la causa exacta del fallecimiento. También indicaron que se analiza la posibilidad de que se hubiera sometido a un procedimiento estético previo. Su hermana, Sharnelle, publicó en Instagram que la familia está "conmocionada y con el corazón roto" tras su muerte.

Parke comenzó a someterse a procedimientos estéticos a los 19 años y, con el tiempo, acumuló decenas de intervenciones, entre ellas varias rinoplastias, rellenos en cuello, labios y mandíbula, además de un implante de mentón. Reportes señalan que gastó más de 150 mil dólares en cirugías.

En una entrevista de 2016 para el programa británico This Morning, el influencer afirmó que nunca odió su aspecto, aunque reconoció que con el tiempo la cirugía estética se convirtió en un "pasatiempo".