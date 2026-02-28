Liga 1: Se enfrentan Comerciantes Unidos y Grau por la fecha 5

El próximo domingo 1 de marzo, a partir de las 13:00 horas, Grau visita a Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del campeonato peruano.
Así llegan Comerciantes Unidos y Grau
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano
Comerciantes Unidos fue derrotado en el Inca Garcilaso de la Vega frente a Cusco FC por 1 a 3 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 4 a favor.
Últimos resultados de Grau en partidos del campeonato peruano
Grau llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Juan Pablo II. En los últimos enfrentamientos, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 1 gol a favor, ha recibido 5 en contra.
En esta competencia, los resultados de Grau han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Comerciantes Unidos se quedó con la victoria por 1 a 2.
El encargado de impartir justicia en el partido será Augusto Menéndez Laos.
Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs UTC: 7 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs FC Cajamarca: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 6: vs FC Cajamarca: 6 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Melgar: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
Horario Comerciantes Unidos y Grau, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas