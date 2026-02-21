Liga 1: Por la fecha 4, Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos

Desde las 18:30 horas, Cusco FC y Comerciantes Unidos se enfrentan mañana por la fecha 4 del campeonato peruano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Así llegan Cusco FC y Comerciantes Unidos
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano
Cusco FC buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a UTC. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 1 a sus rivales.
Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano
En la jornada anterior, Comerciantes Unidos igualó 1-1 el juego frente a Los Chankas. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-1.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Cartagena Tiburcio.
Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 5: vs Juan Pablo II: 1 de marzo - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: 7 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 5: vs Grau: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs UTC: 7 de marzo - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar
Horario Cusco FC y Comerciantes Unidos, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas