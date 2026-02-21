Liga 1: Por la fecha 4, Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos

Toda la previa del duelo entre Cusco FC y Comerciantes Unidos. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 18:30 horas. Será arbitrado por Jesús Cartagena Tiburcio.

Desde las 18:30 horas, Cusco FC y Comerciantes Unidos se enfrentan mañana por la fecha 4 del campeonato peruano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cusco FC y Comerciantes Unidos

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos del campeonato peruano

Cusco FC buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a UTC. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 3 goles y ha marcado 1 a sus rivales.

Últimos resultados de Comerciantes Unidos en partidos del campeonato peruano

En la jornada anterior, Comerciantes Unidos igualó 1-1 el juego frente a Los Chankas. Con un historial irregular (1 derrota y 1 victoria en los últimos 2 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 3 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Jesús Cartagena Tiburcio.

Fechas y rivales de Cusco FC en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Juan Pablo II: 1 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Deportivo Garcilaso: 7 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cienciano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Comerciantes Unidos en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Grau: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs UTC: 7 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Universitario: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Horario Cusco FC y Comerciantes Unidos, según país