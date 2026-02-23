Gran homenaje: tribuna del Estadio Monumental de la UNSA llevará el nombre de Bernardo Cuesta

Con Bernardo Cuesta en la cancha, Melgar cayó 3-1 a manos de FC Cajamarca el pasado sábado en lo que fue la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Si bien el delantero argentino nacionalizado peruano Bernardo Cuesta no anotó en esta oportunidad, es un jugador amarrado al gol ya que, por ejemplo, es el máximo goleador histórico en el FBC Melgar. Es así que, el club de la ciudad de Arequipa lo homenajeó a su estilo.

Sucede que en Melgar anunciaron que una de sus tribunas llevará el nombre de Cuesta a partir de la quinta jornada del Apertura, en la que jugarán en condición de local.

🏟️ Gracias a toda la #FamiliaRojinegra por sus votaciones, en homenaje a nuestro goleador histórico a partir de ahora la Tribuna Oriente llevará su nombre: 'Tribuna Bernardo Cuesta'. ❤️🖤 #BernardoCuestismo#RugeMelgar pic.twitter.com/MeksIUkkS0 — FBC Melgar (@MelgarOficial) February 23, 2026

Bernardo Cuesta, referente de Melgar

"Gracias a toda la Familia Rojinegra por sus votaciones, en homenaje a nuestro goleador histórico a partir de ahora la Tribuna Oriente llevará su nombre: Tribuna Bernardo Cuesta", indicaron por medio de sus redes sociales.

Hay que tener en cuenta que el atacante llegó a los 198 tantos con la camiseta del 'León del Sur' con su doblete en la goleada 4-0 contra el CD Moquegua en el Apertura. Superó a Eduardo 'Patato' Márquez en los 110 años del conjunto arequipeño.

Por otra parte, y tras la caída en la pasada jornada, Melgar -con Bernardo Cuesta- se prepara para recibir a Los Chankas el sábado 27 de febrero en el Estadio Monumental de la UNSA.

Los dirigidos por el entrenador Juan Reynoso llevan 9 puntos en la tabla de posiciones producto de las tres victorias al hilo que alcanzaron.

Además, Jefferson Cáceres se sumó al plantel tras su paso por el fútbol europeo. Jugó en el Sheffield United (Inglaterra) y el Dunfermline (Escocia), aunque no se adoptó al balompié en el Viejo Continente y el elenco de la Liga1 decidió repatriarlo tras un año en el extranjero.

Así va la tabla de posiciones de la Liga1 2026