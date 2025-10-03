Liga 1: Sport Boys se enfrenta ante la visita Sport Huancayo por la fecha 13

Sport Boys y Sport Huancayo se enfrentan en el estadio Miguel Grau, con el arbitraje de Robin Segura Tuanama. El duelo se jugará mañana desde las 19:00 horas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sport Boys se enfrenta mañana ante Sport Huancayo para disputar el partido por la fecha 13, en el estadio Miguel Grau, desde las 19:00 horas.

Así llegan Sport Boys y Sport Huancayo

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sport Boys en partidos de la Liga 1

Sport Boys ganó por 3-2 el juego pasado ante Alianza Universidad. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

En la jornada anterior, Sport Huancayo derrotó 5-1 a Alianza Universidad. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 12 goles y le marcaron 10 en su arco.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Huancayo lo ganó por 1 a 0.

En la próxima fecha, Sport Boys se enfrentará a su eterno rival, Alianza Lima, durante una nueva edición del clásico porteño. El esperado duelo se jugará el 16 de octubre, desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Alejandro Villanueva.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Robin Segura Tuanama.

Fechas y rivales de Sport Boys en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Alianza Lima: 16 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Melgar: 20 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Alianza Lima: 20 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Horario Sport Boys y Sport Huancayo, según país