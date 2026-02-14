HOY | Deportivo Garcilaso vs ADT EN VIVO en Cusco por la fecha 3 del Torneo Apertura

HOY EN VIVO | Deportivo Garcilaso recibe a ADT de Tarma en el Cusco. Los dueños de casa llegan de empatar frente a FC Cajamarca y el rival de derrotar a Sport Boys en un polémico encuentro marcado por un gol anulado a los rosados por el VAR. Ambos equipos buscan sumar para escapar de la media tabla y adelantar posiciones en el Torneo Apertura.

¿A qué hora es el partido y dónde verlo EN VIVO? El cotejo se disputará el sábado 14 de febrero en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega de Cusco, desde las 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Garcilaso vs ADT: ¿Cómo llegan a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026?



Garcilaso llega al partido ubicado en el pusto once de la tabla de posiciones con dos unidades. ADT, en tanto, llega en el puesto nueve con tres puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Garcilaso vs ADT en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Garcilaso vs ADT se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Ina Garcilaso de La Vega de la ciudad de Cusco. El recinto tiene capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Garcilaso vs ADT en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 1:00 p.m.

En Colombia, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 1:00 p.m.

En Ecuador, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 1:00 p.m.

En Bolivia, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 2:00 p.m.

En Venezuela, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Paraguay, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Garcilaso vs ADT comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Garcilaso vs ADT en vivo por TV y streaming?

El partido entre Garcilaso vs ADT se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Alianza Garcilaso vs ADT: alineaciones posibles



Garcilaso: Zubzuck; Gómez, Benincasa, Núñez, Canales, Torrejón, Ramos, Ascues, Arancibia, Sinisterra, Graneros.

DT: H. Lisi

ADT: Valencia; Soto, Narváez, Gómez, Gutiérrez; Pérez, Ojeda, Caballero, Arakaki; Rodríguez, Bauman.

DT: P. Trobbiani