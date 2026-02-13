"Es un pendiente": Salomón Lerner no descarta vuelta de Hernán Barcos a Alianza Lima

Hernán Barcos dejó huella en Alianza Lima tras memorables goles y momentos inolvidables. Sin embargo, para el 2026 la directiva decidió que no continuará. Ahora está en Cajamarca FC, pero su regreso no está descartada, según socio y exmiembro del Fondo Blanquiazul (ahora Aliancista por el Perú), Salomón Lerner.

Primero reconoció el gran trabajo que hizo fuera y dentro de la cancha. “Fue mal anunciada la salida de Hernán Barcos. Él no merecía esa salida. Es un hombre que llegó al Perú y se institucionalizó con Alianza Lima. No solamente estaba con el plantel masculino, él iba a los partidos de las mujeres, les entregaba sus conocimientos a ellas. Es un hombre que apostó por el Perú y no merecía ese tipo de despedida”, dijo.

Sobre su vuelta, Salomón Lerner dijo: “Es algo pendiente. Hay gente que da orgullo a la institución por cómo se quiere identificar y creo que merece estar en la institución, para eso hay direcciones técnicas, direcciones administrativas, direcciones de ejemplos para asesorías deportivas. Eso es lo que queremos hacer. Quisimos hacerlo con ‘Chicho’ Salas. Ahí lo tenemos a César Cueto, al ‘Patrón’ Velásquez, ‘Pitín’ Zegarra, el ‘Nene’ Cubillas, que nuestros grandes líderes sigan siendo parte de nuestra institución. Todo el que pasó por Alianza Lima quiere regresar. Toda la familia aliancista debe estar unida”, agregó al programa Lo bueno, lo malo y lo feo.

Hernán Barcos y su campaña en Alianza

Hernán Barcos lleva dos goles con Cajamarca FC en las dos primeras jornadas y luego de las eliminación de la Copa Libertadores, el hincha de Alianza Lima no dudó en recordarlo y hasta pedir su regreso. El ‘Pirata’ ya indicó que este 2026 es su última temporada, aunque el fútbol es muy dinámico y todo puede pasar.

El argentino nacionalizado peruano anotó 77 en 189 partidos disputados de manera oficial. Fue bicampeón, levantando los títulos del 2021 y 2022. Anotó goles históricos en la Libertadores y siempre apareció en los momentos más importantes para el club.