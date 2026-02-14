Radio Disney amplía su cobertura tras debutar en la frecuencia 94.3 FM

Ahora Radio Disney en Perú puede escucharse a través de una nueva frecuencia: FM 94.3. De este modo, la emisora continúa conectando emociones con las familias y generando experiencias únicas, al cumplir los sueños de sus oyentes y acercarlos a sus artistas favoritos mediante invitaciones a conciertos locales, viajes a shows y festivales internacionales, meet & greets, distintos concursos y contenidos originales, así como presentaciones íntimas y exclusivas en el Estudio Radio Disney. Siempre unidos por la música, Radio Disney acompaña a su audiencia con los éxitos y clásicos de los mejores artistas locales, regionales e internacionales.

Además de su señal en FM, Radio Disney continúa expandiendo su propuesta a través de sus plataformas digitales y redes sociales, donde los contenidos se multiplican y acompañan a los oyentes en todo momento y lugar. De esta manera, la radio se integra a los nuevos hábitos de consumo, manteniendo su esencia cercana y fortaleciendo el vínculo con la audiencia en un ecosistema cada vez más conectado.

El cambio se enmarca en un acuerdo estratégico entre Radio Disney y GRUPORPP, a través del cual uno de los grupos de medios líderes en Perú asume la representación de la radio en el país.

Acerca de Radio Disney

Radio Disney ofrece un formato joven para toda la familia que es trasmitido en vivo las 24 horas con programación enteramente local. La programación de Radio Disney tiene un formato musical y de entretenimiento de gran éxito que se adapta a los gustos locales. Se emite en 12 países en Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Radio Disney es diversión, entusiasmo, optimismo y emoción. Por eso los oyentes se sienten parte: participan, se comunican e interactúan todos los días. Está dirigida a toda la familia, con un alto grado de inserción especialmente en madres y padres jóvenes. Los locutores usan un lenguaje fresco, simple y dinámico. Logran así, un contacto muy cercano con los oyentes.

Acerca de GRUPORPP

El GRUPORPP, una de las corporaciones de medios más influyentes y de mayor alcance del Perú, es una multiplataforma de comunicación que integra radio, tv, digital, streaming y contenidos audiovisuales, conectando diariamente con millones de personas a través de la información y entretenimiento.

Con más de 60 años de trayectoria, actualmente el GRUPORPP está conformada por RPP Noticias, el medio informativo líder de mayor confianza del país, y una potente oferta de entretenimiento que incluye radios como Studio 92, La Zona, Oxígeno, Megamix, Felicidad y Corazón.