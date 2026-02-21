Últimas Noticias
San Martín vs. Osasco en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.
Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. | Fuente: FPV - Federación Peruana de Voleibol
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

San Martín buscará sorprender a Osasco de Brasil, que es el favorito para campeonar en el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

San Martín vs. Osasco de Brasil EN VIVO: se enfrentan este sábado 21 de febrero por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 5:00 p. m. (hora peruana), y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

San Martín vs. Osasco: ¿cómo llegan a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

San Martín venció 3-0 Banco República, mientras que Osasco derrotó 3-0 Boston College.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs. Osasco en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido San Martín vs. Osasco se disputará el sábado 21 de febrero en el coliseo polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan San Martín vs. Osasco en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

  • En Perú, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 5:00 p. m.
  • En Colombia, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 5:00 p. m.
  • En Ecuador, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 5:00 p. m.
  • En Bolivia, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 6:00 p. m.
  • En Venezuela, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 6:00 p. m.
  • En Argentina, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 7:00 p. m.
  • En Brasil, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 7:00 p. m.
  • En Chile, el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 7:00 p. m.
  • En México (CDMX), el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 4:00 p. m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido San Martín vs. Osasco comienza a las 5:00 p. m.

¿Dónde ver el San Martín vs. Osasco en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD). 

San Martín vs. Osasco: precios de entradas

  • General: S/20
  • Preferente Norte: S/35
  • Preferente Sur: S/35
  • Oriente: S/40
  • Occidente: S/55

San Martín vs. Osasco: Últimos resultados

San Martín

San Martín 1-3 Alianza Lima

San Martín 3-0 Banco República


Osasco

Osasco 3-0 Boston College

Osasco 3-0 Olympic

San Martín Osasco Sudamericano de Clubes de Vóley Sudamericano de Clubes de Vóley 2026

