Alianza Lima vs SESI en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver las semifinales de Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima afrontará un difícil partido de cara a conseguir su boleto a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026.

Alianza Lima vs SESI de Brasil EN VIVO: se enfrentan este sábado 21 de febrero por las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, del distrito de Villa El Salvador, desde las 7:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por la app y página web de Latina, el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y la página web de la Confederación Sudamericana de Vóley (voleysur.org). También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Lima vs SESI: ¿Cómo llegan a las semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

Alianza Lima tuvo una buena actuación y superó 3-1 a San Martín. En tanto, SESI venció 3-0 a Regatas Lima.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs SESI en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

El partido Alianza Lima vs SESI se disputará el sábado 21 de febrero en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador (Lima). El recinto tiene capacidad para recibir a 6000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs SESI en vivo por el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?

En Perú , el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 7:30 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 8:30 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 8:30 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 9:30 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 9:30 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 9:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 6:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs SESI comienza a las 7:30 p.m.

¿Dónde ver el San Martín vs SESI en vivo por TV?

El Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 se podrá ver EN VIVO por TV a través Latina (2 y 702 HD).

San Martín vs SESI: precios de entradas

General: S/ 20

Preferente Norte: S/ 35

Preferente Sur: S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 55

Alianza Lima vs SESI: Últimos resultados

Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 San Martín

Alianza Lima 3-0 Banco República

SESI

SESI 3-0 Regatas Lima

SESI 3-0 Uviv Guayaquil