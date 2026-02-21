El capitán de Cristal: Yoshimar Yotún anotó de penal ante Universitario con gran jerarquía [VIDEO

Universitario de Deportes dejó escapar un triunfo que lo tenía en el bolsillo. José Carabalí y Alex Valera anotaron ante Sporting Cristal, pero el tricampeón nacional no cerró el partido y no pudo impedir la reacción del local en el estadio Alberto Gallardo.
A los 69 minutos, Leandro Sosa pisó el área de Universitario y tras una gran definición convirtió el primer tanto de los dirigidos por el brasileño Paulo Autuori.
Cristal se resistía a perder ante su público y ante tanta insistencia llegó una jugada de Martín Távara, que fue derribado por Hugo Ancajima en el área crema. Sin dudar, el árbitro Edwin Ordóñez cobró penal que cambió por gol Yoshimar Yotún.
Yotún se paró al frente del balón y con un zurdazo cruzado anotó en la portería de Diego Romero, dejando en claro su jerarquía.
Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: alineaciones confirmadas
Sporting Cristal: Enriquez; J. Gonzales, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Cazonatti, Yotún, S. Gonzáles; Castro, Vizeu. DT: P. Autuori
Universitario de Deportes: Romero; Riveros, Fara, Inga; Carabalí, Castillo, Pérez, Concha, Polo; Alzugaray, Valera. DT: F. Rabanal