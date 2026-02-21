ADT vs UTC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 del Torneo Apertura?

EN VIVO HOY | ADT recibirá a UTC por la fecha 4 del Torneo Apertura EN DIRECTO, buscando recuperar el paso luego de caer ante Garcilaso. UTC llega motivado tras ganar a Cusco en casa.

El partido entre ADT y UTC se disputará este domingo de febrero en el Estadio Unión Tarma a partir de la 11:00 a.m. por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sigue EN VIVO por TV a través de L1 Max y también podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

¿Cómo llegan a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?



ADT llega de perder por 1-0 ante Garcilaso y ubicado en el puesto 14 con tres puntos en la Tabla de Posiciones. UTC llega con una victoria por 1-0 a Cusco FC y ubicado en el puesto tres con nueve puntos.

¿Cuándo y dónde juegan ADT vs UTC en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido está programado para el domingo 22 de febrero en el Estadio Unión Tarma. El recinto tiene una capacidad para 9 100 espectadores.

¿A qué hora juegan ADT vs UTC en vivo por el Torneo Apertura?

, el partido ADT vs UTC comienza a la 11:00 a.m. En Colombia, el partido ADT vs UTC comienza a la 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido ADT vs UTC comienza a la 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido ADT vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido ADT vs UTC comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido ADT vs UTC comienza a las 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido ADT vs UTC comienza a las 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido ADT vs UTC comienza a las 1:00 p.m.

En Argentina, el partido ADT vs UTC comienza a las 1:00 p.m.

En Brasil, el partido ADT vs UTC comienza a las 1:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el ADT vs UTC en vivo?

El partido de ADT vs UTC será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

ADT VS UTC: alineaciones posibles

ADT: Valencia; Narvaez, Biojo, Soto, Gómez Ojeda; Pérez, Cedrón, Rojas, Cabello; Rodríguez.

DT: P. Trobbiani

UTC: Campos; Garro, Serra, Duarte, Caro; Dioses, Arce, Lliuya, Camacho; De Jesús, Muñoz.

DT: C. Bustos

ADT vs UTC: Últimos resultados



ADT

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT

ADT 1-0 Sport Boys

Universitario 2-0 ADT

UTC

UTC 1-0 Cusco

CD Moquegua 2-3 UTC

UTC 2-0 Atlético Grau