Liga 1: Grau recibirá a Juan Pablo II por la fecha 4

Grau y Juan Pablo II se medirán mañana a las 15:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 4 del campeonato peruano y se disputará en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Grau y Juan Pablo II

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Grau en partidos del campeonato peruano

Grau no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Sport Boys. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 1 y 1 fue empate. No marcó goles 0 y ha recibido 3.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos del campeonato peruano

Juan Pablo II viene de caer en su estadio ante Sporting Cristal por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 derrota y 1 empate, en los que pudo anotar 4 goles en el arco rival y le han encajado 11 tantos.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de noviembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Juan Pablo II resultó vencedor por 3 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo López Ramos.

Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Comerciantes Unidos: 1 de marzo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs FC Cajamarca: 6 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 5: vs Cusco FC: 1 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs ADT de Tarma: 8 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs UTC: Fecha y horario a confirmar

