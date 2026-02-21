Ica: vehículos quedan varados en el kilómetro 337 de la Panamericana Sur por colapso de la vía

El tránsito de vehículos está interrumpido a la altura del km 337 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, provincia y región Ica, al colapsar los dos carriles de la vía nacional, por la caída de huaicos, dijo a RPP Laura Peña, alcaldesa del distrito.

La autoridad informó que está mañana un camión se volcó al ceder parte de la capa asfáltica por la fuerza del agua y actualmente se encuentra en medio de la vía.

Además, reportó la presencia una larga fila de vehículos varados en el lugar, por lo que solicita la declaración de emergencia de su distrito.

"[Está] colapsada totalmente, kilómetro 337, no hay pase vehicular. Está colapsada, la capa freática está por caerse, le acabo de enviar el video y le acabo de enviar las fotos, donde también está un tráiler atravesado, está SOS. [Solicito] la declaratoria de emergencia para mi distrito, porque el río de atraviesa todo el Valle de Ocucaje, está quebrándose por todos los lados y está perjudicando los campos de cultivos", contó una ciudadana", expresó.

En esa línea, la alcaldesa pidió apoyo del Ejecutivo, para poder enfrentar la emergencia. Según dijo, se necesita maquinaria pesada para rehabilitar la Panamericana Sur, ya que en estos momentos el tránsito de vehículos está cerrado, porque la capa asfáltica está terminando por caerse.

En este tramo de la Panamericana Sur, las personas que están viajando de Norte a Sur -es decir de Lima a Cusco, Arequipa, Tacna o de estas regiones con dirección a Lima-, se arriesgan cruzando el río con sus maletines en hombro o con apoyo de los lugareños caminar varios kilómetros para realizar trasbordo y continuar con su viaje.