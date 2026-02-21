“¿Qué estamos haciendo mal?”: la pregunta que se hizo Mateo Antoni tras la reacción de los hinchas en Matute

Alianza Lima ganó 1-0 a Sport Boys en Matute, pero el hincha no terminó muy convencido con el triunfo blanquiazul. Las pifias al equipo se sintieron al final del partido y los jugadores terminaron algo desconcertados con la respuesta del público. Lo sucedido llevó al defensa Mateo Antoni a preguntarse qué están haciendo mal.

"Estamos ganando y estamos punteros, tenemos 10 de 12 posibles, ¿qué estamos haciendo mal? Capaz para muchos no estamos jugando bien, pero estamos ganando. Lo extra futbolístico lo respetamos, pero creo que la gente que viene a la cancha se está dejando llevar mucho por lo que dicen las redes sociales", declaró tras el encuentro.

El defensa dijo que fue un poco extraño todo al final del partido por la forma cómo el equipo se retiró de la cancha. "No nos sentimos bien porque nos silbaron al final, pero nosotros estamos respondiendo en la cancha. Tampoco es que estamos teniendo un mal juego, casi no nos patearon al arco", señaló.

El defensa blanquiazul sostuvo que todo lo que se especuló en la semana sobre la permanencia del entrenador Pablo Guede son cosas que se hablan por fuera y no en la interna del equipo: "Nosotros estamos contentos con el 'profe' y tranquilos porque nos está llevando por buen camino y tiene todo nuestro apoyo".

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, estamos ganando y ahora somos punteros. Capaz nos esté faltando terminar mejor las jugadas, pero estamos trabajando para mejorar y nos sentimos con confianza", añadió.

Mateo Antoni habló de la situación de Federico Girotti, quien se mostró incómodo por no ingresar ante los rosados. "No lo hizo por indicación técnica, son cosas que pasan. No siempre se juegan todos los partidos o un mismo jugador hace goles en todos los encuentros. Hoy le tocó estar en el banco, pero nosotros estamos muy mentalizados en lo que queremos y muy tranquilos porque dormimos en la punta", finalizó.