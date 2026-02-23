Así fue la reacción de La Cobra al triplete de Hernán Barcos en Liga1: "A lo Romario"

Hernán Barcos se convirtió en la gran figura de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El atacante de 41 años se lució anotando un triplete en el triunfo de FC Cajamarca, que remontó por 3-1 a Melgar en el estadio Héroes de San Ramón.

El 'Pirata' demostró su vigencia y se ubica como el goleador del Apertura con seis anotaciones. Su actuación traspasó fronteras y acaparó elogios de Lautaro del Campo, más conocido como 'La Cobra', que es uno de los streamers más conocidos a nivel mundial.

"La gente dice que Hernán Barcos le gana el debate a Edinson Cavani", empezó el argentino en su video dedicado al exjugador de Alianza Lima,

Sobre el primer gol de Barcos, sostuvo: "Ah bueno tres jueguitos. ¿¡Qué!? Control de fuera del área, tres jueguitos, zurdazo y golazo. Qué gol del abuelo esté", indicó.

"Barcos, Barcos, Barcos, lindo enganche. Mira ese enganche que mete en una baldosa. A lo Romario, doblete del argentino", agregó sobre la segunda anotación del exatacante de la Selección de Argentina.

Para finalizar, 'La Cobra' se sorprendió también por el triplete de Barcos tras un golazo de tiro libre. "Tiro libre minuto 90. ¿¡Qué!? Hat Trick de Hernán Barcos con 41 años. Nadie va a hablar de Cristiano que metió un doblete, todo el mundo habla que Barcos metió un triplete. ¿Y Cavani?", culminó.