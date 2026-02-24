"Golpea con la mano el rostro": se revela el audio del VAR por falta de Piero Cari ante Sport Boys [VIDEO]

El pasado viernes, Alianza Lima le ganó 1-0 a Sport Boys en Matute en lo que fue un en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

En este cotejo, en el Boys reclamaron por una supuesta tarjeta roja para Piero Cari, en una jugada ante Luciano Nequecaur. Por lo mismo es que desde el VAR se discutió la acción en el campo de Alianza Lima y la Liga Profesional dio cuenta de los audios de la acción que justamente terminó en gol anulado.

"Durante la disputa, el jugador de Alianza extiende el brazo y golpea con la palma el rostro. No es una conducta violenta. Es producto de la disputa", es lo que indican desde el AVAR.

Así fue la jugada que protagonizó Piero Cari. | Fuente: L1 Max

"Y es el jugador que hace el gol... Listo. Voy con falta en ataque", fue lo que finalmente pitó el referí Jordi Espinoza.

Al final, los íntimos ganaron el partido gracias a un gol de Renzo Garcés y mantienen el invicto. Son segundos con 10 puntos, solo por debajo de UTC al que enfrentan este fin de semana.

Programación de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Viernes 27 de febrero

Alianza Atlético vs ADT

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Campones del 36 (Piura)

Melgar vs. Los Chankas

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA (Arequipa)

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega (Cusco)

Sábado 28 de febrero

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: IPD Huancayo (Junín)

UTC vs. Alianza Lima

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Héroes del San Ramón (Arequipa)

Sport Boys vs. CD Moquegua

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)

Domingo 1 de marzo

Comerciantes Unidos vs. Atlético Grau

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Estadio Juan Maldonado (Cutervo)

Juan Pablo II vs. Cusco FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II (Chongoyape)

Universitario vs. FC Cajamarca