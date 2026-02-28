Reprograman declaración fiscal de expresidente José Jerí por presunto tráfico de influencias

La diligencia fiscal de toma de declaración al expresidente José Jerí, pactada inicialmente para este lunes, 2 de marzo, fue reprogramada por el Ministerio Público. La citación al exmandatario se produjo en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en la contratación de mujeres, quienes habrían visitado Palacio de Gobierno durante su gestión.

En diálogo con RPP, el abogado del exmandatario, Ricardo Caldas, confirmó la información y señaló que la nueva fecha de la diligencia fiscal aún se mantiene en reserva. Según el representante legal de Jerí, la toma de declaración fue reprogramada por pedido de la Fiscalía.

“Básicamente se han limitado a indicar de que están dentro del plazo de la investigación, que son 90 días y que van a realizar la diligencia en otra fecha. No han dado mayor explicación al respecto. Yo estimo y ahí hago solamente ya una opinión propia. No es que sea el sustento de Fiscalía. Recuerden que la primera disposición establece la citación para el día 2 de marzo en Palacio de Gobierno. Pero entre la fecha de la citación y la actualidad, las cosas cambiaron. Entonces, entiendo yo que Fiscalía, al momento de cambiar la situación y pedir que la diligencia que ya no sea en Palacio está obviamente también aprovechando en variar la fecha”, indicó.

Previamente, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, había dispuesto que el exmandatario declare sobre este caso este lunes, 2 de marzo, a las 2: 30 p.m. en Palacio de Gobierno. No obstante, el Pleno del Parlamento lo censuró del cargo de presidente del Congreso, lo que implicó que dejara la Presidencia de la República.

De acuerdo con la disposición, las diligencias fueron establecidas por un periodo inicial de 90 días, a fin de evaluar si existió alguna intervención indebida del entonces jefe del Estado en procesos administrativos del Poder Ejecutivo.

El caso

A inicios de febrero, una investigación periodística denunció que un grupo de jóvenes profesionales logró reunirse con el entonces presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno y, días después de esos encuentros, sus nombres aparecieron vinculados a contratos con diversas entidades del Estado.

Un reportaje de Cuarto Poder reveló que se trataban de al menos cinco mujeres, de entre 29 y 38 años, cuyas visitas al Despacho Presidencial quedaron registradas.

Días después de la difusión del reportaje, la Fiscalía inició una investigación preliminar al expresidente Jerí por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.