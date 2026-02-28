Últimas Noticias
Cambió la historia: Sport Huancayo anotó en la siguiente jugada tras el fallo de penal de Cristal [VIDEO]

Sport Huancayo, dirigido por Roberto Mosquera, anotó ante Cristal.
Sport Huancayo, dirigido por Roberto Mosquera, anotó ante Cristal. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Ricardo Salcedo anotó el 1-0 de Sport Huancayo ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal tuvo la chance de anotar el 1-0, pero Christofer Gonzáles falló un penal. Esto provocó un envión anímico para Sport Huancayo que abrió el marcador gracias a Ricardo Salcedo.

Noticia en desarrollo...

Sport Huancayo
La celebración de Sport Huancayo en la Liga1. | Fuente: L1 Max

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal: así arrancaron en duelo

Sport Huancayo: Zamudio; Valoyes, Gaona, Ángeles,Rostaing; Salcedo, Villar, Sanguinetti, Luján; Canela, Mena
DT: R. Mosquera

Sporting Cristal: Enriquez; j. González, Pósito, Lutiger, Lora; Cazonatti, Wisdon, Benavente, C. Gonzáles; Iberico, Otoya
DT: Paulo Autuori

