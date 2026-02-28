Últimas Noticias
¿Se confió en su remate? Christofer Gonzáles falló penal en el Cristal vs. Sport Huancayo [VIDEO]

José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Christofer Gonzáles, volante de Sporting Cristal, tuvo en sus pies el primer gol en el partido por el Torneo Apertura 2026.

Sporting Cristal perdió una gran ocasión de abrir el marcador en el choque ante Sport Huancayo, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Christofer Gonzáles falló un penal ante todo pronóstico.

González llegaba a este partido tras anotar un golazo de penal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. En ese duelo, la 'picó' dejando sin opción al arquero Ángel Martínez.

Noticia en desarrollo...

Así fue el penal que erró Christofer Gonzáles.
Así fue el penal que erró Christofer Gonzáles. | Fuente: L1 Max

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal: así arrancaron en duelo

Sport Huancayo: Zamudio; Valoyes, Gaona, Ángeles,Rostaing; Salcedo, Villar, Sanguinetti, Luján; Canela, Mena
DT: R. Mosquera

Sporting Cristal: Enriquez; j. González, Pósito, Lutiger, Lora; Cazonatti, Wisdon, Benavente, C. Gonzáles; Iberico, Otoya
DT: Paulo Autuori

