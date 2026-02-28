¿Se confió en su remate? Christofer Gonzáles falló penal en el Cristal vs. Sport Huancayo [VIDEO]

Sporting Cristal perdió una gran ocasión de abrir el marcador en el choque ante Sport Huancayo, en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. Christofer Gonzáles falló un penal ante todo pronóstico.
González llegaba a este partido tras anotar un golazo de penal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores. En ese duelo, la 'picó' dejando sin opción al arquero Ángel Martínez.
Noticia en desarrollo...
Sport Huancayo vs. Sporting Cristal: así arrancaron en duelo
Sport Huancayo: Zamudio; Valoyes, Gaona, Ángeles,Rostaing; Salcedo, Villar, Sanguinetti, Luján; Canela, Mena
DT: R. Mosquera
Sporting Cristal: Enriquez; j. González, Pósito, Lutiger, Lora; Cazonatti, Wisdon, Benavente, C. Gonzáles; Iberico, Otoya
DT: Paulo Autuori