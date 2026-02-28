Delincuente disparó más de 20 veces contra la fachada de un restobar en San Juan de Miraflores

El delincuente disparó más de 20 veces contra el negocio. | Fuente: RPP

Lima, a merced de la inseguridad ciudadana. Un delincuente armado realizó más de 20 disparos contra la fachada de un restobar, ubicado en la quinta cuadra del jirón Maximiliano Carranza, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, un hombre llegó a bordo de una motocicleta y, sin importarle que el negocio estaba con clientes en su interior, abrió fuego indiscriminadamente.

Al momento del ataque armado, el restobar estaba con clientes en su interior, por lo que se temía una tragedia; pero, milagrosamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales.

En la fachada del predio, son visibles los impactos de los disparos, tanto en el primer como en el segundo piso; muestra de la ferocidad de este atentado.

