Delincuente disparó más de 20 veces contra la fachada de un restobar en San Juan de Miraflores

por Fernando Chuquillanqui

Al momento del ataque, el negocio -que no contaba con autorización municipal- se encontraba con clientes. Milagrosamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales.

Lima
00:00 · 01:18
SJM
El delincuente disparó más de 20 veces contra el negocio. | Fuente: RPP

Lima, a merced de la inseguridad ciudadana. Un delincuente armado realizó más de 20 disparos contra la fachada de un restobar, ubicado en la quinta cuadra del jirón Maximiliano Carranza, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), al sur de la capital.

Según testigos consultados por RPP, un hombre llegó a bordo de una motocicleta y, sin importarle que el negocio estaba con clientes en su interior, abrió fuego indiscriminadamente.

Al momento del ataque armado, el restobar estaba con clientes en su interior, por lo que se temía una tragedia; pero, milagrosamente, no se registraron heridos ni víctimas mortales.

En la fachada del predio, son visibles los impactos de los disparos, tanto en el primer como en el segundo piso; muestra de la ferocidad de este atentado.

Así quedó la fachada del restobar tras el feroz ataque armado.
Así quedó la fachada del restobar tras el feroz ataque armado. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Vecinos atemorizados

Un equipo de RPP llegó al lugar del ataque armado e intentó hablar con vecinos, pero evitaron declarar por temor a represalias. Sin embargo, off the record advirtieron que varios locales del jirón Maximiliano Carranza habrían recibido amenazas en las últimas semanas. 

Agentes de la Policía Nacional llegaron al punto y establecieron un perímetro, para realizar las diligencias respectivas. Las investigaciones apuntan a un ataque vinculado con extorsiones contra los dueños del negocio.

En tanto, personal de la Municipalidad de San Juan de Miraflores dispuso la clausura del local, precisando en el acta que este no contaba con la autorización correspondiente para operar.

SJM San Juan de Miraflores Inseguridad ciudadana Policía Nacional PNP

