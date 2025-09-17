Liga 1: Por la fecha 9, Deportivo Garcilaso recibirá a Melgar

Últimas Noticias
Toda la previa del duelo entre Deportivo Garcilaso y Melgar. El partido se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega mañana a las 19:30 horas. Será arbitrado por Roberto Pérez Gutiérrez.

Desde las 19:30 horas, Deportivo Garcilaso y Melgar se enfrentan mañana por la fecha 9 de la Liga 1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Deportivo Garcilaso y Melgar

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso venció 4-3 a Alianza Lima en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Melgar en partidos de la Liga 1

A Melgar no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Universitario. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 6 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Deportivo Garcilaso.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Roberto Pérez Gutiérrez.


Fechas y rivales de Deportivo Garcilaso en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 11: vs UTC: 25 de septiembre - 21:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cusco FC: 30 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Alianza Atlético: 5 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 10: vs Los Chankas: 21 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Comerciantes Unidos: 27 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Cienciano: 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Grau: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)
Horario Deportivo Garcilaso y Melgar, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Tags
Deportivo Garcilaso Melgar Liga 1

